Квартальная прибыль United Technologies увеличилась, но не совпала с ожиданиями аналитиков

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Промышленный конгломерат United Technologies сообщил о снижении чистой прибыли по итогам II квартала до 1.71 млрд долл или до 1.8 долл на акцию против 1.38 млрд долл или 1.44 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль на одну акцию составила 1.85 долл,.

Выручка компании выросла на 3% до 15.3 млрд долл млрд долл, что совпало с прогнозом аналитиков.

Аналитики прогнозировали прибыль United Technologies в размере 1.78 долл на акцию.

Компания подтвердила свой годовой прогноз прибыли на акцию до диапазона 6.45-6.6 долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Texas Instruments подешевели на 1.4%.