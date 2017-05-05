Российский рынок: итоги 4 мая

Москва, 5 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В итоге, к закрытию вчерашнего дня рублевый индекс ММВБ вырос на 0.2% - до 1,998.87 б.п., а долларовый индикатор РТС потерял 1.4%, его значение составило 1,081.22 б.п.

Основным негативом для отечественных игроков стал уход "черного золота" под психологически важную отметку в 50 долл за баррель Brent. Опасения игроков вызваны ожиданиями роста производства сырья, что повлечет разбалансировку нефтяного рынка. Вчерашние данные от Минэнерго США разочаровали игроков, плюс к этому, в последнее время отмечается рост активности сланцевых компаний в США. Участники торгов уже закладываются на негативные пятничные данные от нефтесервисной компании Baker Hughes. Плюс к этому Москва до сих пор не определилась со своим участием в продлении сделки ОПЕК+. К настоящему моменту нефть Brent снизилась до $48,66 за баррель, фьючерс на поставку нефти марки Light находится на отметке $45,75.

Главной темой дня стала новость об иске "Роснефти" к АФК "Система", после которых бумаги последней компании потеряли 30%. Сегодня котировки АФК "Система" восстанавливались (+3.06%). Плюс к этому, второй день зоне турбулентности торгуются бумаги "Детского мира" (+2.42%), отрастающие после вчерашнего сильного снижения, и акции "МТС" (-0.32%). Как отмечает Евгений Коган, президент ИГ "Московские партнеры", основную тревогу инвесторов вызывают опасения того, что "Система" может распрощаться с МТС для выплаты долгов по иску "Роснефти".

Вслед за нефтью просел и рубль, обновив локальные минимумы как к доллару, так и евро. Стоит отметить, что негативная динамика проявляется по всем сырьевым валютам. Поддержкой должны были бы выступить заявления российского Минфина о том, что в период с 10 мая по 6 июня текущего года министерство вернется к покупкам валюты. На вечерней сессии Московской биржи доллар укрепляется до 58,313.0 руб (+1.6%), евро подорожал на 2.4% - до 63,95.0 руб.

От сильной просадки отечественный рынок спасают позитивные настроения на ведущих мировых площадках. Между тем, в ходе завершающих торгов на этой неделе не стоит ждать ни повышенных торговых объемов, ни сильного позитива. В преддверии затяжных выходных многие игроки предпочтут выйти в кэш, а значит "эффект пятницы" может завтра сильно "опрокинуть" рынок.