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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 мая 2017 г.АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкл...
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АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам банка "Образование"
Эмитенты:   ВТБ 24  |  Росгосстрах Банк  |  Россельхозбанк

Москва, 5 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам АКИБ "Образование" (АО) (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с сегодняшнего дня по 5 мая 2018 г. через "ВТБ 24" (ПАО), АО "Россельхозбанк" и ПАО "РГС Банк", действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. С 6 мая 2018 г. прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 10 мая 2017 года в "Российской газете".

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