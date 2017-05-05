Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 5 мая

Москва, 5 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;
11:10 мск: Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны за апрель;
15:45 мск: Уровень занятости в Канаде за апрель;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за апрель;
15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за апрель;
15:30 мск: Уровень безработицы в США за апрель;
15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за апрель;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за апрель;
18:30 мск: Выступление заместителя председателя ФРС Стэнли Фишера;
20:30 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;
20:30 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;
20:30 мск: Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен;
22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за март.