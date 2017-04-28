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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 апреля 2017 г.Квартальная прибыль Chevron оказалась лучше про...
вчера 16:02

Квартальная прибыль Chevron оказалась лучше прогнозов аналитиков

Москва, 28 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская нефтяная компания Chevron сегодня сообщила о чистой прибыли в I квартале в размере 2.7 млрд долл или 1.41 долл на акцию по сравнению с убытком в размере 725 млн долл или 0.39 долл на акцию годом ранее.

Выручка Chevron выросла до 33.4 млрд долл с 23.6 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 0.86 долл на акцию и выручку Chevron на уровне 34.9 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов на премаркете акции подорожали на 2.2%.

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