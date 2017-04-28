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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 апреля 2017 г.Выручка Colgate-Palmolive за I квартал оказалас...
вчера 15:53

Выручка Colgate-Palmolive за I квартал оказалась хуже прогнозов аналитиков

Москва, 28 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель косметических товаров, бытовой химии и кормов для животных Colgate-Palmolive сообщил о росте чистой прибыли по результатам за I квартал до 570 млн долл или до 0.64 долл на акцию против 533 млн долл или 0.59 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.67 долл на акцию.

Выручка Colgate-Palmolive составила 3.76 млрд долл.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, прогнозировали выручку в размере 3.8 млрд долл и прибыль 0.66 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Colgate-Palmolive подешевели на 1.5%.

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