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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 апреля 2017 г.Квартальная прибыль General Motors выросла на 34%
вчера 15:47

Квартальная прибыль General Motors выросла на 34%

Эмитенты:   General Motors

Москва, 28 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский автоконцерн General Motors сообщил о росте чистой прибыли по итогам I квартала 2017 года до 2.6 млрд долл против 2 млрд долл годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.7 долл на акцию.

Доход компании выросли на 11% до 41.2 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль General Motors на уровне 1.47 долл на акцию и доход в размере 40.3 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции General Motors подорожали на 0.46%.

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