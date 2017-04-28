Курс доллара 56.9838   Курс евро 62.0440  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости28 апреля 2017 г.Квартальные результаты ExxonMobil превысили про...
вчера 15:24

Квартальные результаты ExxonMobil превысили прогноз

Москва, 28 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская нефтяная компания ExxonMobil сегодня сообщила о росте чистой прибыли в I квартале 2017 года до 4.0 млрд долл или до 0.95 долл на акцию против 1.8 млрд долл или 0.43 долл на акцию годом ранее.

Доходы компании увеличились до 63.3 млрд долл в сравнении с 48.7 млрд долл в аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль ExxonMobil на уровне 0.88 долл на акцию и доходы в размере 66.4 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности в ходе торгов на премаркете NYSE акции ExxonMobil подорожали на 1.4%.

Другие новости

вчера
15:47
Квартальная прибыль General Motors выросла на 34%
вчера
15:40
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РОССЕТЕЙ ОДОБРИЛ ПРОВЕДЕНИЕ ЛИСТИНГА ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК НА СИНГАПУРСКОЙ БИРЖЕ - КОМПАНИЯ
вчера
15:34
Индекс стоимости рабочей силы в США в I квартале вырос на 0.8 %
вчера
15:33
ВВП США в I квартале вырос на 0.7% в годовом выражении
вчера
15:24
Квартальные результаты ExxonMobil превысили прогноз
вчера
15:09
Совет директоров МОЭК рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2016 г
вчера
15:00
Совет директоров "РЖД Интернешнл" одобрил создание "дочки" в Греции для участия в проектах
вчера
14:59
Среднее за 1-26 апреля снижение добычи нефти в РФ составило 254 тыс барр в день - Новак
вчера
14:51
Совет директоров МОЭК рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2016 г
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»