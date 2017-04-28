Квартальные результаты ExxonMobil превысили прогноз

Москва, 28 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская нефтяная компания ExxonMobil сегодня сообщила о росте чистой прибыли в I квартале 2017 года до 4.0 млрд долл или до 0.95 долл на акцию против 1.8 млрд долл или 0.43 долл на акцию годом ранее.

Доходы компании увеличились до 63.3 млрд долл в сравнении с 48.7 млрд долл в аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль ExxonMobil на уровне 0.88 долл на акцию и доходы в размере 66.4 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности в ходе торгов на премаркете NYSE акции ExxonMobil подорожали на 1.4%.