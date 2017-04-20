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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 апреля 2017 г.Телекоммуникационная компания Verizon сообщила ...
сегодня 15:21

Телекоммуникационная компания Verizon сообщила о снижении прибыли и выручки

Москва, 20 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская телекоммуникационная компания Verizon сообщила о снижении чистой прибыли по результатам за I квартал 2017 года до 3.6 млрд долл или 0.84 долл на акцию в сравнении с прибылью в размере 4.4 млрд долл или 1.06 долл на акцию годом ранее.

За исключением единоразовых статей баланса, скорректированная прибыль компании составила 0.95 долл на акцию.

Выручка Verizon снизилась до 29.8 млрд долл по сравнению с 32.2 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 0.96 долл на акцию и доходы в размере 30.4 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 2%.

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