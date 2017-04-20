Курс доллара 56.1753   Курс евро 60.2649  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 апреля 2017 г.Индекс деловой активности в производственном се...
сегодня 15:41

Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в апреле существенно снизился

Москва, 20 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального резервного банка Филадельфии, индекс деловой активности в производственном секторе региона в апреле понизился до 22.0 пунктов против 32.8 месяцем ранее.

Аналитики ожидали снижения индекса до 25.6.

Индекс представляет собой результаты ежемесячного опроса около ста ведущих производственных компаний Филадельфии (восточная Пенсильвания, Делавэр и южный Нью-Джерси) об их отношении к текущей экономической ситуации, а также ожиданиях на ближайшие шесть месяцев. Значение индекса ниже нулевой отметки свидетельствует о замедлении темпов развития экономики.

Индекс Philadelphia Fed Manufacturing наряду с индексом Empire State Manufacturing является опережающим индикатором общенационального индекса ISM Manufacturing, который публикуется двумя неделями позднее.

Другие новости

сегодня
16:02
РФПИ и ближневосточные фонды инвестируют в создание двух онкоцентров в Подмосковье
сегодня
15:58
Объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ в четверг снизился на 8,59%, до 2,16 млрд руб
сегодня
15:48
Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 4.25 тыс. до 243 тыс.
сегодня
15:43
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 10 тыс.
сегодня
15:41
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в апреле существенно снизился
сегодня
15:36
Число заявок на пособие по безработице в США выросло до 244 тыс - выше прогноза
сегодня
15:21
Телекоммуникационная компания Verizon сообщила о снижении прибыли и выручки
сегодня
15:12
Компания Philip Morris International сообщила о снижении квартальной прибыли
сегодня
15:11
ФАС скоро определит число АЗС, которые должна продать "Роснефть" после покупки "Башнефти"
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»