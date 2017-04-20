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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 апреля 2017 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 15:48

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 4.25 тыс. до 243 тыс.

Москва, 20 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 апреля, выросло на 10 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 244 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 241 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 234 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 4.25 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составила 243.0 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 8 апреля, уменьшилось на 49 тыс. и составило 1979 тыс.(минимум с 15 апреля 2000 года) против 2028 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели осталось без пересмотра.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 2.0 тыс. до 2023.5 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 1 апреля, сократилось на 84.4 тыс. и составило 2.18 млн человек. В аналогичный период 2016 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.33 млн человек.

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