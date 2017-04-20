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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 апреля 2017 г.Компания Philip Morris International сообщила о...
сегодня 15:12

Компания Philip Morris International сообщила о снижении квартальной прибыли

Москва, 20 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель табачных изделий Philip Morris International сообщил о сокращении прибыли во I квартале 2017 года до 1.59 млрд долл или до 1.02 долл на акцию в сравнении с 1.53 млрд долл или 0.98 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль на акцию составила 0.98 долл.

Выручка компании сократилась до 6.06 млрд долл с 6.08 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Philip Morris на уровне 1.03 долл на акцию и доходы в размере 6.48 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете после публикации отчетности акции Philip Morris снизились на 3%.

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