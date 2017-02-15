Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 15 февраля

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за февраль;

03:30 мск: Продажи новых автомобилей в Австралии за январь;

12:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за январь;

12:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за декабрь;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за декабрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за январь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за январь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за февраль;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за декабрь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за январь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за январь;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей США за январь;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США за январь;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за декабрь;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за декабрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за февраль;

18:00 мск: Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:45 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за январь.