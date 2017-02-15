Правительство России опубликовало план приватизации на 2017-2019 годы

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство России опубликовало распоряжение об утверждении прогнозного план приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2017–2019 годы. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

"Планом предусматривается приватизация в 2017–2019 годах находящихся в федеральной собственности акций 477 акционерных обществ, 298 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в десяти обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — сообщается в справке к распоряжению.

Поступления в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества без учёта стоимости акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики, предусмотрены в 2017–2019 годах в размере 5.6 млрд рублей ежегодно.