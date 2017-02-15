Российский рынок: итоги 14 февраля

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В итоге к закрытию вчерашнего дня рублевый индекс ММВБ снизился на 0.92% и составил 2,141.5 б.п., а долларовый РТС прибавил 0.07% - до отметки 1,173.97 пункта. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ снизились относительно вчерашнего дня – до 29,24.0 млрд руб.

По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги "Мостотреста" (-4.55%), "Мечела" (ао -3.4%, ап 3.87%), "Аптечной сети 36,6" (-2.97%), "Роснефти" (-2.41%), "Энел Россия" (-2.34%), "Интер РАО" (-2.34%), "Алроса" (-2.17%).

Лидерами повышения стали акции "Распадская" (+5.95%), "ОГК-2" (+4.22%), "ТГК-1" (+1.45%), "Юнипро" (+0.73%), РДР "Русала" (+0.71%).

В вечернюю сессию на срочном рынке Московской биржи фьючерс на индекс РТС вырос на 0.4% и составил 117, 540.0 б.п. Фьючерс на акции "Сбербанка" оказался в минусе на 0.27%, на акции "Лукойла" - на 0.46%.

На валютных торгах Московской биржи рубль укрепил позиции к доллару США и евро.