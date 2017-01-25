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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 января 2017 г.Google подала жалобу в Верховный суд России в р...
сегодня 10:30

Google подала жалобу в Верховный суд России в рамках основного спора с ФАС

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Компания Google подала кассационную жалобу в Верховный суд России в рамках дела, в котором компания оспаривает законность решения и предписания Федеральной антимонопольной службы России, признавшей Google нарушителем антимонопольного законодательства на рынке мобильных приложениях для Android. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным агентства, жалоба подана на определение арбитражного суда Московского округа, которым была отменена передача основного спора Google с ФАС в Суд по интеллектуальным правам. По каким мотивам обжалуется этот судебный акт, в материалах суда пока не указано. Обжалованное определение не опубликовано, так как было принято в закрытом судебном заседании. Никаких процессуальных решений по кассации Google пока не принято.

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