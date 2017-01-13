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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 января 2017 г.Прибыль и доходы Wells Fargo сократились
вчера 16:32

Прибыль и доходы Wells Fargo сократились

Москва, 13 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Wells Fargo сообщил о снижении прибыли по итогам IV квартала 2016 года до 5.27 млрд долл или до 0.96 долл на акцию против 5.58 млрд долл или 1 долл на акцию годом ранее.

Доходы банка снизились до 21.582 млрд долл в сравнении с 21.586 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Wells Fargo на уровне 1 долл на акцию и доходы на уровне 22.45 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов на премаркете акции Wells Fargo подешевели на 0.9%.

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