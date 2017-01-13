Курс доллара 59.3700   Курс евро 63.1222  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости13 января 2017 г.Квартальная прибыль J.P. Morgan Chase выросла
вчера 16:24

Квартальная прибыль J.P. Morgan Chase выросла

Москва, 13 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк J.P. Morgan Chase & Co. сообщил в пятницу о росте прибыли за IV квартал текущего года до 6.73 млрд долл или до 1.71 долл на акцию по сравнению с прибылью в 5.43 млрд долл или 1.32 долл на акцию годом ранее.

Выручка банка выросла до 24.33 млрд долл по сравнению с 23.75 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль JPM на уровне 1.44 долл на акцию и доходы в объёме 23.95 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции J.P. Morgan Chase подорожали на 0.2%.

Другие новости

вчера
16:36
ВКЛАД ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ В СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ В РФ В НАЧАЛЕ ЯНВАРЯ СОСТАВИЛ 5-10 ТЫСЯЧ БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ - ЗАМГЛАВЫ МИНЭНЕРГО МОЛОДЦОВ
вчера
16:34
Объём розничных продаж в США в декабре вырос на 0.6%
вчера
16:32
Прибыль и доходы Wells Fargo сократились
вчера
16:31
Объем розничных продаж в США в декабре вырос на 0,6% - ниже прогноза
вчера
16:24
Квартальная прибыль J.P. Morgan Chase выросла
вчера
16:15
"Газпром" предлагает компенсировать зимние максимумы потребления газа в Европе за счет СПГ
вчера
16:06
Чистая прибыль Wells Fargo в 2016 г снизилась на 4%, до $21,938 млрд
вчера
15:59
Глава Узбекистана подписал указ о создании в стране четырех свободных экономических зон
вчера
15:52
Квартальная прибыль Bank of America увеличилась на 43%
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»
VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков