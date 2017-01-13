Квартальная прибыль J.P. Morgan Chase выросла

Москва, 13 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк J.P. Morgan Chase & Co. сообщил в пятницу о росте прибыли за IV квартал текущего года до 6.73 млрд долл или до 1.71 долл на акцию по сравнению с прибылью в 5.43 млрд долл или 1.32 долл на акцию годом ранее.

Выручка банка выросла до 24.33 млрд долл по сравнению с 23.75 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль JPM на уровне 1.44 долл на акцию и доходы в объёме 23.95 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции J.P. Morgan Chase подорожали на 0.2%.