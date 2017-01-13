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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 января 2017 г.Индекс цен производителей (PPI) США в декабре в...
вчера 16:40

Индекс цен производителей (PPI) США в декабре вырос на 0.3%

Москва, 13 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в декабре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в ноябре.

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.1%.

По итогам 2016 года индекс PPI повысился на 1.6% после снижения на 1.1% в 2015 году.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в декабре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем в сравнении с прогнозом о повышении на 0.3%.

По итогам 2016 года индекс PPI core вырос на 1.6%.

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