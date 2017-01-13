Москва, 13 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в декабре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.

В ноябре объём розничных продаж увеличился на 0.2% (пересмотрено с +0.1%).

По итогам 2016 года показатель вырос на 4.1%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в прошлом месяце вырос на 0.2% после повышения на 0.3% в ноябре (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.5%.