АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Татфондбанка"

Москва, 26 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам ПАО "Татфондбанк". Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с сегодняшнего дня через ПАО "Сбербанк", "ВТБ 24" (ПАО), АО "Россельхозбанк", ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО "АК Барс" банк, действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-агентов.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 27 декабря 2016 года в "Российской газете".

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1.4 млн рублей.

Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета).

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 15 декабря 2016 г.