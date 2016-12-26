Российский рынок: итоги 23 декабря

Москва, 26 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам пятничного дня к закрытию торговой сессии рублевый индекс ММВБ снизился на 0.07% и составил 2,173.18 б.п., а долларовый индекс РТС опустился на 0.7% - до отметки 1,117.92 б.п. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ снизились относительно вчерашнего дня – до 26,3 млрд руб.

По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги "Роснефти" (-2.3%) и ап "Башнефти" (-2.37%). Также снижались акции "Россетей" (-1.61%), "Аэрофлота" (-1.5%), "Мечела" (-1.45%) и "Алроса" (-1.31%).

Акции "МегаФона" выросли на 2%. Лидерами повышения стали акции "Распадской" (+3.19%) На ожиданиях хороших дивидендов выросли бумаги "МосЭнего" (+2.33%) и "ТГК-1" (+3.41%).

В вечернюю сессию на срочном рынке Московской биржи фьючерс на индекс РТС вырос на 0.44% и составил 111, 910.0 б.п. Фьючерс на акции "Сбербанка" оказался в плюсе на 0.25%, фьючерс на акции "Газпрома" поднялся на 0.22%, на акции "Лукойла" - на 0.53%.