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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 декабря 2016 г.АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения...
вчера 10:00

АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам "Вологдабанка", банк "Миръ", "Идея банка" и "Форус банка"
Эмитенты:   Росгосстрах Банк  |  Россельхозбанк  |  Сбербанк

Москва, 26 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определены победители конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам кредитных организаций АО "Вологдабанк" (г. Вологда), АКБ "Миръ" (АО) (г. Москва), ПАО "Идея Банк" (г. Краснодар), АО "Форус банк" (г. Нижний Новгород). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Вкладчикам "Вологдабанка" возмещение по вкладам выплатят ПАО "Сбербанк" и АО "Россельхозбанк", вкладчикам банков "Миръ" и "Форус банк" — АО "Россельхозбанк", вкладчикам "Идея банка" — ПАО "РГС Банк".

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам банков начнутся 29 декабря 2016 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 28 декабря 2016 года на сайте АСВ а также в печатных изданиях по месторасположению банков в следующем хронологическом порядке: для вкладчиков "Форус банка" 28 декабря 2016 года в газете "КП. Нижний Новгород"; для вкладчиков "Вологдабанка" 28 декабря 2016 года в газете "Комсомольская правда – Вологда"; для вкладчиков банка "Миръ" 29 декабря 2016 года в газете "Московская правда"; для вкладчиков "Идея банка" 29 декабря 2016 года в газете "Краснодарские известия".

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