Личные доходы американских потребителей в ноябре не изменились, расходы увеличились на 0.2%

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в ноябре не изменились по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.5% в октябре (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали рост потребительских доходов в ноябре на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы сократились на 0.1%.

Личные расходы американских потребителей в ноябре увеличились на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после расширения на 0.4% в октябре (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики ожидали расширения потребительских расходов в ноябре на 0.4%.

Норма сбережений составила 5.5% в сравнении с 6.0% месяцем ранее.