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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 декабря 2016 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
сегодня 18:04

Индекс опережающих экономических индикаторов США в ноябре не изменился

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в ноябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в октябре.

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.1%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

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