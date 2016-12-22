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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 декабря 2016 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 23 декабря

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии от GfK за январь;

10:45 мск: Потребительские расходы во Франции за ноябрь;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за декабрь;

12:30 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании за III квартал, финал;

12:30 мск: Платёжный баланс Великобритании за III квартал;

12:30 мск: ВВП Великобритании за III квартал, финал;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за декабрь, предварительно;

16:30 мск: ВВП Канады за октябрь;

18:00 мск: Продажи новых домов в США за ноябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США за декабрь, финал;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США за декабрь, финал.

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