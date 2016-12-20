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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 декабря 2016 г.Кабмин распределил 33.5 млрд субсидий региональ...
20.12.2016 10:30

Кабмин распределил 33.5 млрд субсидий региональным бюджетам

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство России распределило 33.5 млрд рублей субсидий регионам для сбалансированности бюджетов. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

"Подписанным распоряжением утверждено распределение дотаций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 82 субъектов Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Федерации, в объёме 33,56 млрд рублей, в том числе: 20 млрд рублей – на частичную компенсацию дополнительных расходов регионов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы; 3.72 млрд рублей – на компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации, связанных с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 июля 2016 года до 7.5 тыс. рублей; 8.09 млрд рублей – на поддержание устойчивости консолидированных бюджетов субъектов Федерации в IV квартале 2016 года и в 2017 году; 1.75 млрд рублей – бюджету Краснодарского края в целях компенсации расходов на строительство объектов капстроительства", - говорится в документе.

Распределение дотаций одобрено на заседании трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.

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