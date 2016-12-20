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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 декабря 2016 г.Профицит торгового баланса Швейцарии в ноябре р...
20.12.2016 10:15

Профицит торгового баланса Швейцарии в ноябре расширился до 3.64 млрд швейцарских франков

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Федерального статистического управления (Federal Statistics Office) Швейцарии, профицит торгового баланса страны в ноябре расширился до 3.64 млрд швейцарских франков по сравнению с профицитом в 3.16 млрд швейцарских франков за аналогичный период прошлого года.

В октябре профицит торгового баланса составил 2.66 млрд швейцарских франков (пересмотрено с 2.68 млрд).

Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 3.57 млрд швейцарских франков.

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