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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 декабря 2016 г.Российский рынок: итоги 19 декабря
20.12.2016 09:45

Российский рынок: итоги 19 декабря
Эмитенты:   Газпром  |  МРСК Центра  |  ОГК 2  |  Система АФК

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В понедельник российский фондовый рынок завершил торги снижением: индекс ММВБ опустился на 0.7% и составил 2,215.69 б.п., а индекс РТС просел на 0.48% - до отметки 1,130.06 б.п. Объемы торгов заметно снизились.

Распродажам подверглись акции "Россетей" (-9.3%), "ТГК-1" (-5.7%), "МРСК Центра" (-5.4%), "Соллерса" (-4.3%), "ОГК-2" (4.24%), "МегаФона" (-4.14%), "Газпрома" (-1.2%).

Лучше рынка выглядели бумаги "Камаза" (+4.2%), "ПИКа" (+3%), "ЛСР" (+2.58%), "Интер РАО" (+1.82%), АФК "Система" (+1.27%), "Дикси" (+1.22%).

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