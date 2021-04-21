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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 апреля 2021 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на умеренный рост запасов

Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 16 апреля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.4 млн барр., запасы бензина выросли на 0.8 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.3 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.44 млн барр., запасы бензина сократились на 1.62 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.66 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 1.29 млн барр.

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