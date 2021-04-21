Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Нефтяная компания Halliburton сообщила о прибыли по результатам за I квартал текущего года в размере 170 млн долл или 0.19 долл на акцию по сравнению с убытком в размере 1.02 млрд долл или1.16 долл на акцию годом ранее.

Доходы Halliburton сократились на 31.5% до 3.45 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Halliburton на уровне 0.17 долл на акцию и доходы в размере 3.36 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 2.3%.