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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 апреля 2021 г.Компания Halliburton сообщила о прибыли
вчера 16:35

Компания Halliburton сообщила о прибыли

Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Нефтяная компания Halliburton сообщила о прибыли по результатам за I квартал текущего года в размере 170 млн долл или 0.19 долл на акцию по сравнению с убытком в размере 1.02 млрд долл или1.16 долл на акцию годом ранее.

Доходы Halliburton сократились на 31.5% до 3.45 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Halliburton на уровне 0.17 долл на акцию и доходы в размере 3.36 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 2.3%.

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