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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 апреля 2021 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:51

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 0.6 млн барр.

Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 16 апреля, вырос на 0.6 млн барр. и составил 493.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 4.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 0.1 млн барр. и составили 235.0 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 0.8 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.1 млн барр. и составили 142.4 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 0.7 млн барр. и составили 635.9 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.3 млн барр. и составили 45.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.44 млн барр., запасы бензина сократились на 1.62 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.66 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 1.29 млн барр.

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