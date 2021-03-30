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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 марта 2021 г.Индекс потребительского доверия в США в марте в...
вчера 17:07

Индекс потребительского доверия в США в марте вырос, превысив прогноз

Москва, 30 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в марте вырос до 109.7 пункта против 90.4 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали мартовский показатель на уровне 96.9 в сравнении с первоначально объявленным февральским значением 91.3.

Индекс оценки текущей ситуации в марте повысился до 110.0 против 89.6 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий вырос до 109.6 против 90.9 в феврале.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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