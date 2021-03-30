Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в январе вырос на 11.1% в годовом исчислении

Москва, 30 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в январе вырос на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 11.1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом исчислении на 11.4% после его роста на 10.1% в декабре.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в январе повысился на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и вырос на 10.9% в годовом исчислении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в январе по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 1.2% с учётом сезонных колебаний и вырос на 11.2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.