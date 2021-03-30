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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 марта 2021 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в январе вырос н...
вчера 16:09

FHFA: Индекс цен на дома в США в январе вырос на 1%

Москва, 30 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в январе вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.2% в декабре (пересмотрено с +1.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение январского показателя на 1.2%.

По сравнению с январём 2020 года индекс вырос на 12.0%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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