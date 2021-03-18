Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 4.12 млн

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 марта, выросло на 45 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 770 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 704 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 725 тыс., пересмотрено с 712 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 16 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 746.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 марта, сократилось на 18 тыс. и составило 4.124 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 99 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 4.256 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 27 февраля, уменьшилось на 1.9 млн и составило 18.22 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 2.09 млн человек.