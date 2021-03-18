Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0.10%

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося в четверг, 18 марта, заседания Комитет по монетарной политике Банка Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0.10% годовых.

Объём программы выкупа активов остался без изменений на уровне 895 млрд фунтов стерлингов.

Решение Банка Англии было принято единогласно и совпало с рыночными ожиданиями.

В сопроводительном заявлении говорится, что Банк Англии не намерен ужесточать монетарную политику до тех пор, пока не появится достаточно свидетельств реального роста инфляции. Кроме того, регулятор отметил, что ситуация в мировой экономике и темпы роста мирового ВВП оказались немного лучше, чем ожидалось.