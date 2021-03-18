Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в марте существенно вырос

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального резервного банка Филадельфии, индекс деловой активности в производственном секторе региона в марте вырос до 51.8 пункта против 23.1 месяцем ранее, достигнув максимального уровня с 1973 года.

Аналитики ожидали снижения индекса до 22.5.

Основной вклад в рост индекса внесла ценовая (инфляционная) компонента. Индекс оплаченных цен в марте вырос до 75.9 против 54.4 месяцем ранее.

Кроме того, компонента занятости повысилась до 30.1 против 25.3, в то время как компонента новых заказов понизилась до 50.9 против 53.4.

Индекс представляет собой результаты ежемесячного опроса около ста ведущих производственных компаний Филадельфии (восточная Пенсильвания, Делавэр и южный Нью-Джерси) об их отношении к текущей экономической ситуации, а также ожиданиях на ближайшие шесть месяцев. Значение индекса ниже нулевой отметки свидетельствует о замедлении темпов развития экономики.

Индекс Philadelphia Fed Manufacturing наряду с индексом Empire State Manufacturing является опережающим индикатором общенационального индекса ISM Manufacturing, который публикуется двумя неделями позднее.