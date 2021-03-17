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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 марта 2021 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2.4 млн барр.

Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 12 марта, вырос на 2.4 млн барр. и составил 500.8 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали рост запасов нефти на 0.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 0.5 млн барр. и составили 232.1 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) расширились на 0.3 млн барр. и составили 137.7 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.9 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 637.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 0.6 млн барр. и составили 48.2 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.0 млн барр., запасы бензина снизились на 0.93 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.9 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.25 млн барр.

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