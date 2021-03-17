Курс доллара 73.1019   Курс евро 86.9693  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 марта 2021 г.Аналитики ожидают увеличения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов

Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 12 марта.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.4 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.4 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.9 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.0 млн барр., запасы бензина снизились на 0.93 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.9 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.25 млн барр.

Другие новости

вчера
18:15
Индекс Мосбиржи опускался ниже 3500 пунктов на санкционном негативе из США
вчера
17:53
Запасы нефти в США превысили 500 млн баррелей впервые с начала декабря 2020 г
вчера
17:35
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2.4 млн барр.
вчера
17:31
Запуск разработки Джеруя ускорит экономический рост Киргизии - президент
вчера
17:20
Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов
вчера
17:16
Матвиенко поддержала инициативу Абрамченко о запрете неперерабатываемого пластика
вчера
16:57
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ 52003 на все 10,2 млрд руб при спросе 22,4 млрд руб
вчера
16:36
Глава Киргизии поблагодарил Путина за личное участие в открытии золоторудного комбината
вчера
16:27
РТС просит Новака повысить норматив продаж бензина на бирже до 15%
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»