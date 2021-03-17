Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 18 марта

Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: ВВП Новой Зеландии за IV квартал;
03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за февраль;
03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за февраль;
03:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;
10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за февраль;
10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за февраль;
12:00 мск: Торговый баланс Италии за январь;
12:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за январь;
15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;
15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;
15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;
15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;
15:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за январь;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за март;
15:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за февраль;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за февраль;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Парламентские выборы в Голландии.