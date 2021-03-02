Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 3 марта

Москва, 2 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за февраль;
03:30 мск: ВВП Австралии за IV квартал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за февраль;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за январь;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за февраль;
11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за февраль;
11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за февраль, финал;
11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за февраль, финал;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за февраль, финал;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за февраль, финал;
13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за январь;
16:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за февраль;
16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за январь;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за февраль, финал;
18:00 мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;
18:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за февраль;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
22:00 мск: Бежевая книга ФРС США;
22:00 мск: Проект годового госбюджета Канады;
N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, за февраль в годовом выражении.