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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 февраля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
24.02.2021 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 25 февраля

Москва, 24 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии, финал;

10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за март;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за январь;

12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за январь;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за январь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за январь;

16:30 мск: ВВП США за IV квартал, предварительно;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за IV квартал, предварительно;

18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за январь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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