Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 1.3 млн барр.

Москва, 24 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 19 февраля, вырос на 1.3 млн барр. и составил 463.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 4.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США не изменились и составили 257.1 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 2.8 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 5.0 млн барр. и составили 152.7 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 3.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 637.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 2.8 млн барр. и составили 47.8 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе расширились на 1.03 млн барр., запасы бензина выросли на 0.07 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 4.49 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 2.78 млн барр.