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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 февраля 2021 г.Продажи новых домов в США в январе выросли на 4...
24.02.2021 18:14

Продажи новых домов в США в январе выросли на 4.3% (расширенное сообщение)

Москва, 24 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в январе выросли на 4.3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 923 тыс. домов в годовом исчислении.

В декабре продажи новых домов составили 885 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 842 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в январе число проданных новых домов составит 853 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с январём 2020 года продажи новых домов выросли на 19.3%.

В целом, в прошлом месяце было продано 70 тыс. новых домов против 59 тыс. в декабре и 59 тыс. в ноябре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 22 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (19 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (10 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749.0 тыс. (11 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 346.4 тыс. долл против 353.1 тыс. в декабре и 349.8 тыс. в ноябре.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 408.8 тыс. долл против 394.7 тыс. в декабре и 392.5 тыс. в ноябре.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец января составили 307 тыс. единиц против 299 тыс. в декабре и 290 тыс. в ноябре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 4.0 месяца против 4.1 в декабре и 4.1 в ноябре.

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