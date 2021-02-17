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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 февраля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 18 февраля

Москва, 17 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за январь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за январь;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за январь;

15:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

16:00 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за декабрь;

16:30 мск: Цены на импорт в США за январь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за январь;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США за январь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за февраль;

16:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за январь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за февраль;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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