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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 января 2021 г.Базовая инфляция в США в декабре составила 1.5%...
сегодня 16:37

Базовая инфляция в США в декабре составила 1.5% в годовом исчислении

Москва, 29 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в декабре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В годовом исчислении индекс core PCE вырос на 1.5%, ускорив темпы повышения с 1.4% в ноябре.

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