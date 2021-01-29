Личные доходы американских потребителей в декабре выросли на 0.6%, потребительские расходы снизились на 0.2%

Москва, 29 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в декабре выросли на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1.3% в ноябре (пересмотрено с (-1.1%).

Аналитики прогнозировали повышение декабрьского показателя на 0.1%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли на 0.2%.

Личные расходы американских потребителей в декабре уменьшились на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.7% в ноябре (пересмотрено с (-0.4%).

Аналитики ожидали сокращения потребительских расходов в декабре на 0.5%.

Норма сбережений в декабре составила 13.7% в сравнении с 7.6% в начале 2020 года.