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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 января 2021 г.ISM-Chicago: Индекс деловой активности в произв...
сегодня 17:50

ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в январе вырос

Москва, 29 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации менеджеров по закупкам Чикаго, индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США (бизнес-барометр ISM-Chicago) в январе вырос до 63.8 против 59.5 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 58.3.

Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в промышленном секторе Чикаго. При расчете индекса учитывается состояние производственных заказов, динамика цен на производимую продукцию и изменение объема товарных запасов на складах. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на ускорение темпов развития экономики, а ниже 50 пунктов – на сжатие экономической активности.

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