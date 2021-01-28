Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 4.8 млн

Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 января, уменьшилось на 67 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 847 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 880 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 914 тыс., пересмотрено с 900 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 16.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 868.0 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 января, сократилось на 203 тыс. и составило 4.771 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 106.75 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 4.998 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 9 января, выросло на 2.29 млн и составило 18.28 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 2.17 млн человек.